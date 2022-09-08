راقبوا السماء.. ظهور "قمر الذرة" آخر أقمار فصل الصيف السبت المقبل

كتب محمود راغب

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن (بدر شهر صفر) سيكتمل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرا، ويبلغ لمعانه 99.7%، وهو آخر أقمار فصل الصيف لنصف الكرة الشمالي التي تزين السماء للعام الحالي.

وأشار تادرس إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الذرة)، لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، لافتا إلى أنه البدر الذي يسبق وقت الاعتدالين من كل عام.

وأوضح أن قمر الذرة يبدو لنا كبدر في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، ولا تستطيع العين المجردة تمييز كامل استدارة قرص القمر في هذه الفترة دون أجهزة، إلا أن ذروة البدر الكامل ستكون يوم السبت المقبل.

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك عن حدوث ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا يوم 23 سبتمبر، حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

وأوضح أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم، حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء فلكيا)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.