وكتب رئيس الوزراء - عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "لقد علمنا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أعظم القلوب في كندا". وأضاف "لقد كانت حضورا مستمرا في حياتنا - وستظل خدمتها للكنديين إلى الأبد جزءًا مهمًا من تاريخ بلدنا". وتابع: "عندما ننظر إلى الوراء إلى حياتها وحكمها الذي امتد لعقود عديدة ، سيتذكر الكنديون دائمًا ويقدرون حكمة الملكة وتعاطفها ودفئها". وقال ترودو "أفكارنا مع أفراد العائلة المالكة خلال هذا الوقت الأكثر صعوبة".



وقال ترودو - في بيان صادر من كتب رئيس الوزراء - "بالنسبة لمعظم الكنديين، لم نعرف أي ملك آخر. كان للملكة إليزابيث الثانية حضور دائم في حياتنا. ميزت الملكة تاريخ كندا الحديث. على مدار 70 عاما وثلاثة وعشرين رحلة ملكية، رأت الملكة إليزابيث الثانية هذا البلد من الساحل إلى الساحل إلى الساحل وكانت هناك من أجل معالمنا التاريخية الرئيسية."

واستطرد: "تعهدت الملكة بتكريس حياتها لخدمة الكومنولث وشعبها. نيابة عن جميع الكنديين، أشكر الملكة إليزابيث الثانية على تكريمها لهذا العهد وعلى خدمة مدى الحياة. بالنيابة عن حكومة كندا ، أعرب عن تعازينا القلبية لأفراد العائلة المالكة خلال هذا الوقت الأكثر صعوبة."



كما أرسل الحساب الرسمي للحاكم العام لكندا - على تويتر - رسالة قال خلالها "نقدم أعمق تعازينا للعائلة الملكية على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. سوف يحزن الكنديون في جميع أنحاء البلاد على فقدان الملكة. دعونا نتوقف لحظة لتكريم ذكرى الملكة، بكل طريقة من طرقنا الخاصة".