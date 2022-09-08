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رئيس وزراء بولندا: نبنى جيشا قويا لردع الهجمات المحتملة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:31 م
رئيس وزراء بولندا: نبنى جيشا قويا لردع الهجمات المحتملة رئيس الوزراء البولندى
كتبت: هناء أبو العز

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كشف رئيس الوزراء البولندى، ماتيوز موراوسكى، أن بلاده تبنى جيشًا قويًا مزودًا "بأكثر الأسحة تطورًا"، بهدف ردع الهجمات المحتملة.

 

وقال موراوسكى فى مؤتمر صحفى خلال انعقاد المعرض السنوى الدولى للصناعة الدفاعية بمدينة كالسى جنوب شرقى بولندا نقله راديو بولندا الدولى اليوم: "نبنى جيشًا قويًا ونأمل ألا يضطر إلى القتال أبدًا، لإن الهدف الرئيسى للجيش فى أوقات السلم هو الردع".

 

وأضاف موراوسكى أن الدعم غير متوفير "إلا لهؤلاء الذين بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم.. وأن اليوم نعد أفضل وأكثر الأسلحة تطورًا لجيشنا".

 

وأوضح موراوسكى "أفضل الأسلحة هى تلك الفعالة والمتقدمة - وإذا أمكن القول - بولندية الصنع"، منوهًا إلى أنه عند الضرورة، تشترى بولندا أيضًا أسلحة من دول مثل "الولايت المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا"، مشيرًا إلى أنه بفضل التعاون مع واشنطن وسولفإنه سيتم تجهيز الجيش البولندى لضرب الخصم بصورة أكثر فعالية".

 


بولندا

موراوسكى

جيش بولندا

اسلحة



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