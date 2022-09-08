جدد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، تأكيده أن إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى يوم 27 سبتمبر الجارى "مناسبة" فى ضوء ما حققه الزعيم الراحل من إنجازات خلال توليه رئاسة الوزراء لأطول فترة فى تاريخ اليابان.
وقال كيشيدا - في جلسة برلمانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه لتقديم التعازى فى جميع أنحاء البلاد، "تحتاج" الحكومة إلى إقامة الجنازة في صورة "مناسبة رسمية"، حيث قرر كيشيدا حضور الجلسات البرلمانية مع تصاعد وتيرة المعارضة ضد الجنازة الرسمية للزعيم السابق الذي اُغتيل خلال خطاب حملته الانتخابية أوائل يوليو الماضى وتزايد الدعوات؛ ليشرح أسباب عقد جنازة رسمية.
يشار إلى أنه في مؤتمر صحفى دورى فى وقت سابق من اليوم، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو إن الحكومة قررت إقامة جنازة رسمية للتعبير عن تقديرها لآبي، مع الأخذ في الاعتبار رسائل التعزية الواردة من الدول الأخرى، فيما أضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية "نرى أنه من المناسب عقدها كحدث رسمي ونرحب بممثلين من الخارج"، قائلا إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الأسترالي أنتونى ألبانيز من بين الشخصيات الأجنبية البارزة المتوقع قدومها إلى اليابان لحضور الجنازة الرسمية.
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