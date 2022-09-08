وقال كيشيدا - في جلسة برلمانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه لتقديم التعازى فى جميع أنحاء البلاد، "تحتاج" الحكومة إلى إقامة الجنازة في صورة "مناسبة رسمية"، حيث قرر كيشيدا حضور الجلسات البرلمانية مع تصاعد وتيرة المعارضة ضد الجنازة الرسمية للزعيم السابق الذي اُغتيل خلال خطاب حملته الانتخابية أوائل يوليو الماضى وتزايد الدعوات؛ ليشرح أسباب عقد جنازة رسمية.

يشار إلى أنه في مؤتمر صحفى دورى فى وقت سابق من اليوم، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو إن الحكومة قررت إقامة جنازة رسمية للتعبير عن تقديرها لآبي، مع الأخذ في الاعتبار رسائل التعزية الواردة من الدول الأخرى، فيما أضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية "نرى أنه من المناسب عقدها كحدث رسمي ونرحب بممثلين من الخارج"، قائلا إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء الأسترالي أنتونى ألبانيز من بين الشخصيات الأجنبية البارزة المتوقع قدومها إلى اليابان لحضور الجنازة الرسمية.

من جهته أعلن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ستتوجّه إلى اليابان فى نهاية سبتمبر الجارى لحضور مراسم التكريم الرسمية التى ستقام لرئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى الذى اغتيل فى يوليو الماضي.

وقالت متحدّثة باسم هاريس في بيان نقله موقع "الشرق" الإخبارى، إن نائبة الرئيس ستترأس الوفد الأمريكي إلى هذه المراسم المقرّرة في 27 سبتمبر.

وبحسب البيان فإنّ زيارة هاريس "ستحيي ذكرى إرث رئيس الوزراء".

وبالإضافة إلى طوكيو، فإنّ زيارة هاريس المقرّرة من 25 وحتى 29 سبتمبر ستشمل سول أيضاً.

وبحسب البيان فإنّ نائبة الرئيس الأمريكي ستلتقي في اليابان كما في كوريا الجنوبية بمسؤولين رسميين وممثلين عن المجتمع المدني للتأكيد على "صلابة التحالف الذي يجمع الولايات المتحدة" بكلا هذين البلدين.

وستؤكّد هاريس أيضاً على التزام الولايات المتّحدة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة".