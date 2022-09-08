اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مركز معلومات المناخ: أنسب موعد لزراعة الفاصوليا 10-20 سبتمبر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:00 ص
رئيس مركز معلومات المناخ: أنسب موعد لزراعة الفاصوليا 10-20 سبتمبر الفاصوليا - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن أنسب موعد لزراعة الفاصوليا بداية من 10 إلى 20 سبتمبر لمنع الزيادة المتصلة والمستمرة لأجيال ذبابة الفاصوليا، والتى تسبب جرح منطقة التاج أثناء التعذير، مما يعرضه لمهاجمة فطريات اعفان منطقة التاج وتساقط النباتات.
 
وأضاف فهيم أن من قام بالزراعة فى الفترة من 20-30 أغسطس يتم الرش بمجرد ظهور انفاق فى الأوراق بأى مبيد من مبيدات المكافحة، وهو إجراء حاسم فى الموسم الحالى.
 
وأوضح فهيم أن الفاصوليا لا تتحمل ملوحة التربة أو ملوحة مياه الرى، لذلك فإن التربة يجب أن لا تزيد الملوحة بها عن 600 – 800 جزء فى المليون أما فى مياه الرى، فيجب أن لا تزيد عن 650 – 850 جزء فى المليون حتى يمكن إنتاج الفاصوليا بكفاءة كمية وجودة عالية وصالحة للتصدير.
 
وأضاف أن الفاصوليا تنتج في الأراضي التي بها مستوى منخفض من ماء الأرض إذ يجب أن لا يرتفع مستوى ماء الأرض، وحيث إن جذور الفاصوليا تصل إلى 30 – 50 سم عمقًا تبعًا للنصف والمعاملات الزراعية، لذا يجب أن يقل مستوى ماء الأرض عن ذلك بحوالي 20 سم تقريبًا.
 
والمكونات الكيماوية للأرض يجب أن لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 10%، حيث إن زيادته تعمل على تقليل امتصاص الفوسفور، بالإضافة أن الزيادة قد تكون مصاحبة لزيادة القلوية.

الزراعة

الفاصوليا

زراعة الفاصوليا

محصول الفاصوليا



الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضراوات في الأسواق.. الفاصوليا بـ15جنيهًا للكيلو

السبت، 27 أغسطس 2022 05:00 ص

شعبة الخضراوات: البطاطس من 5 إلى 7 جنيهات تجزئة والفاصوليا من 7 لـ11 جنيها

الأحد، 21 أغسطس 2022 08:00 ص

خضراوات مفيدة لمرضى السكري.. الكرنب والسبانخ والفاصوليا الخضراء الأبرز

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:00 م

أفضل الأطعمة لمنع حصوات الكلى.. البطاطا والفاصوليا والموز ومنتجات الألبان

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:00 ص

أسعار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة