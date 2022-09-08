رئيس مركز معلومات المناخ: أنسب موعد لزراعة الفاصوليا 10-20 سبتمبر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن أنسب موعد لزراعة الفاصوليا بداية من 10 إلى 20 سبتمبر لمنع الزيادة المتصلة والمستمرة لأجيال ذبابة الفاصوليا، والتى تسبب جرح منطقة التاج أثناء التعذير، مما يعرضه لمهاجمة فطريات اعفان منطقة التاج وتساقط النباتات.

وأضاف فهيم أن من قام بالزراعة فى الفترة من 20-30 أغسطس يتم الرش بمجرد ظهور انفاق فى الأوراق بأى مبيد من مبيدات المكافحة، وهو إجراء حاسم فى الموسم الحالى.

وأوضح فهيم أن الفاصوليا لا تتحمل ملوحة التربة أو ملوحة مياه الرى، لذلك فإن التربة يجب أن لا تزيد الملوحة بها عن 600 – 800 جزء فى المليون أما فى مياه الرى، فيجب أن لا تزيد عن 650 – 850 جزء فى المليون حتى يمكن إنتاج الفاصوليا بكفاءة كمية وجودة عالية وصالحة للتصدير.

وأضاف أن الفاصوليا تنتج في الأراضي التي بها مستوى منخفض من ماء الأرض إذ يجب أن لا يرتفع مستوى ماء الأرض، وحيث إن جذور الفاصوليا تصل إلى 30 – 50 سم عمقًا تبعًا للنصف والمعاملات الزراعية، لذا يجب أن يقل مستوى ماء الأرض عن ذلك بحوالي 20 سم تقريبًا.

والمكونات الكيماوية للأرض يجب أن لا تزيد نسبة الكالسيوم عن 10%، حيث إن زيادته تعمل على تقليل امتصاص الفوسفور، بالإضافة أن الزيادة قد تكون مصاحبة لزيادة القلوية.