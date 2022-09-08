رئيس جامعة طنطا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الجراحات الجديد

الغربية مصطفى عادل

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بجولة بمستشفى الجراحات الجديد تفقد خلالها التجهيزات النهائية للمستشفى رافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد البديوى مدير المستشفى الرئيسي.

كما تفقد رئيس الجامعة خلال جولته عيادات الأطفال والتغذية والجراحة العامة والتخدير والأنف والأذن والحنجرة، التى تم تشغيلها تجريبياً فى يونيو الماضى ووجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات الكهروميكانيكية، كما التقى بعدد من المرضي بالعيادات للتعرف على درجة رضاهم عن الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى، وأثنى الجميع على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريض لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، كما تفقد جناح القلب وجراحات القلب المفتوح وغرف الاقامة والعناية المركزية وأجهزة قسطرة القلب المواكبة لاعلى التقنيات العالمية المعاصرة.

أوضح رئيس الجامعة، أن مستشفى الجراحات الجديد صرح طبي كبير يضم 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، مشيرا إلى أن المستشفى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والعنايات المركزة، بالإضافة إلى 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكاة.