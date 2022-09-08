رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الأساسات بموقع مستشفى 900 900 بمدينة المحلة

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بموقع بمستشفى 900 900 بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ أعمال الأساسات طبقا للآراء الاستشارية، بتعديل التصميمات الانشائية لأساسات مبنى المستشفي لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة الإنشائية، وتوفير المرونة التصميمية المستقبلية وفقاً للأكواد الانشائية القياسية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة سير أعمال الإنشاءات بالموقع ومطابقة ما تم تنفيذه بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، ووجه بضرورة سلامة إجراءات تشوين والحفاظ على صلاحية مواد البناء المستخدمة طبقا للاشتراطات الهندسية.

أوضح رئيس الجامعة أن المستشفى الجديد سيتم إنشائها بإجمالي مسطحات بنائية 60 ألف متر مربع على مساحة أرض 12 الف متر مربع، وتتكون من 3 مبان، المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ، والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية قدرها 600 ‏سرير.