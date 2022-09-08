رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم مؤتمر مدارس الأحد

كتب: محمد الأحمدى

اختتم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر مدارس الأحد والذى يحمل اسم " Galaxy 19" وتحت شعار "السماء تحدث بمجد الله و الفلك يخبر بعمل يديه" حيث انعقد على مدار 4 أيام بحضور 170 طفلا وخادمًا وذلك بمنطقة العبور.

واستمع رئيس الأساقفة لتسبيح الأطفال لترنيمة الشعار عن كواكب المجموعة الشمسية وترديدهم للمزامير التى تتحدث عن قدرة الله وإبداعه فى خلق النجوم والكواكب كما تجول مع الأطفال فى أربع محطات ضمن برنامج المؤتمر وهم محطة الدرس العلمي ومحطة الأشغال ومحطة الدرس الروحي ومحطة الآية.

وأجرى رئيس الأساقفة حديثًا وديًا مع أعضاء لجنة الطفولة بالكنيسة شجعهم فيه على ما تم إنجازه واستمع عأحلام اللجنة في الفترة المقبلة حيث اخختم زيارته لهم بالصلاة والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

ويدور المؤتمر حول رحلة فى الفضاء لمتابعة خطة الخلاص من خلال النجوم وكيف أبدع الله فى خلقه للكواكب والنجوم بالإضافة لشرح المجموعة الشمسية وأسماء الكواكب ومعلومات عنها وتعاقب الليل والنهار والنجوم.

ونظم المؤتمر لجنة مدارس الأحد والمكونة من راعي اللجنة القس يشوع يعقوب ومنسقة اللجنة منال منسى وأمير فهمى وإيفون فرج وأندرو عون الله وألفريد عون الله وأمير محروس ومونيكا إميل وناجيارا نشأت، حيث شارك فى المؤتمر كنائس الإسكندرية وبورسعيد والسويس والقاهرة والجيزة.



المطران سامى فوزى