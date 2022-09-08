دورات تدريبية لتأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية لإصدار تراخيص المحال بدمياط

دمياط معتز الشربيني

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه وفى إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير المراكز التكنولوجية والخدمات المقدمة للمواطنين، انطلقت مطلع هذا الأسبوع دورات تدريبية لتأهيل العاملين بالمراكز بقطاع إصدار تراخيص المحال العامة وفقًا للوائح المنظمة لذلك وأحكام القانون رقم 145 لسنة 2022.

وتشمل تلك الدورات التى تستمر حتى اليوم الخميس بالمراكز التكنولوجية تحت إشراف فريق من الوزارة برئاسة اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات والعميد ماجد كمال مدير المشروع، آلية البدء فى تفعيل تلك المنظومة لإصدار تراخيص المحال بالمراكز والمدن بمحافظة دمياط والمديريات التى تعمل على نفس المنظومة " مديرية القوى العاملة وهيئة سلامة الغذاء ووزارة البيئة "، فيما وجهت " المحافظ " بالعمل على تنفيذ سلسلة من الدورات لرفع قدرات وتأهيل العاملين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.