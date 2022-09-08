اليوم السابع
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خطوبة تتحول إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الوراق

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:58 م
خطوبة تتحول إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الوراق مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عامل وسائق بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وأشارت تحريات رجال المباحث أن العامل كان يرغب فى خطبة شقيقة السائق، وبسبب رفضه نشبت بينهما مشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين فى الوراق بالأسلحة البيضاء، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن مشاجرة بين عامل وسائق بالأسلحة البيضاء، أدت إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، لتقدم العامل لخطبة شقيقة السائق، ورفضه تزويجها له.

 

تم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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