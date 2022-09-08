خد بالك من العقوبة.. حبس سنة وغرامة تصل لـ200 جنيه لسرقة الكهرباء

يتسأل العديد من المواطنين يوميا عبر مواقع التواصل، عن عقوبات سرقة التيار الكهربائى، ومن بوابة اليوم السابع المعرفية، نوضح من القانون، عقوبات وغرامات مالية كبيرة، قد تصل للحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائى بعد ضبطه وتحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات المعنية، سواء من قبل موظفى شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.

ووفقا لقانون الكهرباء، يتم حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة؛ كالاتى :

أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائى تكون كالاتي:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي:

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.