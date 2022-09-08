حياة كريمة.. الانتهاء من إنشاء كوبرى دار السلام أعلى الترعة الفاروقية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز دار السلام، بتفقد كوبري دار السلام الكيلو 19، أعلى الترعة الفاروقية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن كوبري مدينة "دار السلام" أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية ـ الفاروقية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ويبلغ عرض الكوبري 12 مترا، بحمولة 60 طنا، حيث يربط بين الجانب الشرقي والغربي لمدينة "دار السلام"، ويساهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين .

ويأتي الكوبري ضمن 4 كباري جديدة تم الانتهاء من إنشائها بنطاق مركز دار السلام، أعلى الترعة الفاروقية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، ساهمت بشكل قوي وفعال في ربط شرق المركز بالقرى والنجوع التي تقع غرب الترعة، ووقف التنقل عبر الكباري القديمة المتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.



الكوبرى



كوبري دار السلام أعلى الترعة الفاروقية بسوهاج