حل شكوى وجود تسريب بغرفة مجارى رئيسية بشارع موسى بن نصير بالسواقى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، عن قيام رجال إدارة مياه الأقصر والصرف الصحى، بحل شكاوى وجود انسداد بشبكة السواقى، وذلك عقب تلقى شكوى من المواطنين من الأهالى، والتى تفيد بوجود تسريب كبير فى غرفة الصرف الرئيسية بشارع موسى بن نصير بالسواقى أمام مستودع شل بجوار جمعية الأنبا كارلس.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه على الفور قامت إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحى بمعاينة الشكوى على الطبيعة، وتبين وجود سدد بشبكة السواقى وتم الدفع بفرقة تسليك وتطهير ومعدات مكونة من سيارة كسح ونافورى وشفاط، وتم كشف بعض المطابق وعمل اللازم بشفط المياه من الشارع وإزالة أسباب الشكوى، حيث تمت هذه الأعمال تحت إشراف المهندس ابوالنجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف ورجال شبكات الصرف الصحى، تحت إشراف حجاج عبد المعطى رئيس الشبكة.

وأوضح اللواء دكتور على الشرابى، أنه تم ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن، حيث وجه تعليماته لحى شرق بقيادة هانى عادل سعد رئيس الحى، بسرعة الاستجابة لحل الشكاوى الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعى " فيسبوك" بالتواصل الفورى مع المسئولين، وأكد على أن أى شكوى تصل إليهم أو بمجرد أن يسمعوا بها يتم متابعتها وحلها على الفور، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة من المواطنين.