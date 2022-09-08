حديث الواقع والحقائق من الرئيس السيسى على ضفاف قناة السويس.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس من خلال الإنفوجراف التالى:



