حديث الواقع والحقائق من الرئيس السيسى على ضفاف قناة السويس.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.
ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس من خلال الإنفوجراف التالى:
قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذى يشهده العالم
المشروعات الجديدة للقناة يتم تمويلها من إيرادات الهيئة
أطالب الإعلام بتوضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة فيما تحققه الدولة من إنجازات
سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات القناة دون مساس بالموازنة العامة
المشروعات لا تُنفذ بعشوائية ولكن بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية
التشكيك هدفه خفض الروح المعنوية.. شوفوا مكاسب القناة الجديدة واحكموا
فى 2014 من نفس المكان أطلقنا حفر القناة الجديدة وحصل نقاش وجدل
المثال قدامكم وواضح.. كان دخلنا 4.8 أو 5 مليارات دولار بنتكلم دلوقتى فى 7 ولسه
الرقم اللى اتدفع في توسعة القناة أخدنا أكتر منه خلال الـ5 سنين اللى فاتت
اوعوا تسمعوا كلام حد يسىء ليكم بنحاول نكون أمناء فى كل شىء.. طيب نخبى عليكم ليه؟
أى حاجة بتتعمل بدراسات مش ناس قاعدة مع بعضها دي مكاتب عالمية
مهم نقول الكلام ده.. والإعلام هاتوا اللى بيتقال وضحّكونا عليه ونرد عليهم بالواقع والحقائق
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