جامعة القناة تنظم ندوة لتوعية الطلاب بالتعليم الجامعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استضافة الجامعة لطلاب ما قبل التعليم الجامعى من مدارس الإسماعيلية، وتنظيم الندوات التوعوية والتعريفية لهم، وذلك ضمن مسئولية الجامعة المجتمعية تجاه كل مؤسسات المجتمع، وفى إطار التعاون المثمر معها، و تابع الدكتور مندور أن تلك الندوات تهدف إلى تأهيل طلاب ما قبل مرحلة التعليم الجامعى، وتعريفهم بكليات الجامعة، وتنمية الوعى، ونشر الثقافة بمختلف فروعها لدى الأجيال القادمة، وتنمية المهارات والمعارف باعتبارها دور هام من أدوار الجامعة بمراكزها التدريبية المنتشرة، وكفاءاتها من الأساتذة والمدربين، وهو ما يسهم في تنمية ورفع الوعي لدى الجيل والنشء وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وللكيانات التعليمية التي يتبعونها.

وتم تنفيذ الزيارات الطلابية تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات، بالتعاون مع إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ندوات توعوية وسياحية وبيئية شارك بها 74 طالبا وطالبة من سفراء التخطيط من مدارس الإسماعيلية.

واستضافت كلية الصيدلة طلاب المدارس، وقام الدكتور إسماعيل عوض الله وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتعريفهم بنشأة الكلية، والبرامج الدراسية بها، واقسامها الدراسية المختلفة، كما قدم ندوة توعوية عن التغذية العلاجية السليمة وتأثيراتها على مراحل العلاج وقدرة الجسم على امتصاص الدواء والاستجابة للعلاج.

كما حضر الطلاب لقاء تعريفيا بكلية السياحة والفنادق، حيث استقبلتهم الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية، وقدمت نبذة عن الكلية وأقسامها.

وعلى هامش برنامج التوعية السياحية والأثرية قام الطلاب بجولة بمتحف الكلية، حيث قدمت لهم الدكتورة مفيدة الوشاحي شرحاً عن محتوى المتحف من قطع اثرية هامة للحضارة المصرية لعصور الدولة القديمة والوسطى بالإضافة للقطع الأثرية في العصر الحديث.