جامعة أسوان تجرى اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، اختبارات "مبادرة أشبال مصر الرقمية"، المرحلة الثانية والتى تجرى بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، على أهمية المبادرة التى تستهدف الطلاب المتفوقين فى دراستهم، لصقل مهاراتهم التكنولوجية والعمل على إعداد جيل من النشء قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية وربطه بسوق العمل.

واطمأن "عثمان" على سير الإمتحانات التى عقدت بالجامعة مع توفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والعمل على تذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المشاركين بالمبادرة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشؤن الدراسات العليا والبحوث أن بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية المعاصرة لتحقيق التحول الرقمى هو جوهر فكر التنمية المستدامة، لصناعة مستقبل أفضل من خلال رؤية متكاملة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

وأضاف الدكتور محمد عيد المدير التنفيذى لمركز المعلومات والشبكات بالجامعة بانه يتم عقد الاختبارات اليوم طبقًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الحكومية المصرية.

كما عقدت الامتحانات بمعامل جامعة أسوان ويأتى ذلك فى إطار تكليفات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتعظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.

كماأضاف الدكتور ناصر شعبان أن مركز الاختبارات استقبل اليوم بالمبنى الإدارى الجديد بالحرم الجامعى بصحارى 78طالبا بالمرحلة الثانية وكان قد أدى 200 طالب، بالمرحلة الاولى اختباراتهم وأنهوا الاختبارات بنجاح دون أى معوقات، مع توفير الاجواء المناسبة لهم.وهذا فى ظل ما تشهده الجامعة من تطور محلوظ نحو التحول الرقمي.