ثقافة شمال سيناء تواصل أنشطتها الصيفية بمختلف مواقعها الثقافية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت الفعاليات والإنشطة الثقافية التى ينفذها فرع ثقافة شمال سيناء بمختلف قصور الثقافة والمواقع الثقافية التابعة له فى المدن والقرى، وقال محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي فعاليات الأنشطة الصيفية لقصر ثقافة العريش ، و تتضمنت عمل ورش "قراءة، رسم حر، واكتشاف مواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية"، كما تم بمرسم الفرع استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية، الي جانبه استمرت ورش رسم مبادرة "اتحضر للاخضر" وورشة التصوير الزيتى للشباب .

وأضاف أنه فى ثقافة الشيخ زويد تم تنفيذ محاضرة بعنوان " النظافة " ألقاها أشرف خيرت مدير القصر، وفى مكتبة الكرامة اقيمت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لرواد المكتبة أعدها عايدة صباح وهجرس أبو عجيل تحت إشراف مدير المكتبة أحمد ابو السعود.

كما تم بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة اكتشاف وتنمية موهبة فى الشعر قدمها مدير المكتبة جمال إبراهيم، وفى بيت ثقافة المساعيد تم عرض فيلم " الممر " على جهاز الفيديو بروجكتور للرواد عرضة أحمد صابر مدير البيت.

وفى مكتبة الشهداء الثقافية ضمن انشطة شهر سبتمبر تم قراءة كتاب ، وفى قصر ثقافة العريش تم عمل ورش "قراءة، رسم حر، واكتشاف مواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية"، وفى قصر ثقافة بئر العبد تم إكتشاف وتنمية موهبة فى الإلقاء لرائد من رواد القصر.