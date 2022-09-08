تونس تدرس منع الاحتفالات المكلفة والعنيفة بحضانات الأطفال مثل"الهالوين"

إيمان حنا

استدعت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لحضانات ورياض الأطفال، لاجتماع عاجل في إطار الحرص على متابعة مجريات تغطية خدمات التربية ما قبل المدرسية للأطفال دون سن السادسة بمختلف جهات تونس وتجاوز بعض الإشكاليات الخاصة بها مع بداية السنة التربوية 2022– 2023 ، وفق إذاعة شمس التونسية.

وشددت الوزيرة على الحرص على رمزية تنظيم الأنشطة الاحتفالية في حضانات ورياض الأطفال الخاصة، وعدم جعلها مناسبة إلزامية لتعميق التمايز الاقتصادي والاجتماعي بين الأطفال، مؤكدة أن الوزارة ستصدر قرارا لمنع تنظيم التظاهرات الاحتفالية المكلفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال "هالوين" بحضانات ورياض الأطفال.

وشددت موسى، على ضرورة التزام كل مؤسسات التربية ما قبل المرحلة المدرسية بالحصول المسبق على موافقة المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة قبل برمجة الرحلات والأنشطة الترفيهية خارج فضاء المؤسسة ضمانا لسلامة الأطفال وتحقيقا لمصلحتهم الفضلى.