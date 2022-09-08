تنفيذ حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على مرحلتين بأسيوط الأحد المقبل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية الصحة، والسكان بالمحافظة بصدد تنفيذ حملة لتنظيم الأسرة ، والصحة الانجابية بهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجًا في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر 2022 على مرحلتين تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ، والصحة الانجابية للفئات المستهدفة حرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة بالمجتمع.

وأوضح المحافظ أن الحملة يتم تنفيذها على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري ، وتشمل مراكز (البداري - صدفا - ديروط - الغنايم - مركز أسيوط - الفتح) والمرحلة الثانية في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2022 بمراكز (أبنوب – ساحل سليم – أبوتيج – منفلوط - القوصية)

أوضح سعد ، أن الحملة تستهدف المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة ، والمناطق ذات النسب العالية في المواليد لافتًا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الانجابية للسيدات المستهدفات بالقرى المحرومة موجهًا مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتنفيذ الحملة مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل عمل الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة منها مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه أضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، أن الحملة ستقدم خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة ،وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة ،والطفولة بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية لافتًا إلي أنه تم إعداد خطة تنفيذية للحملة متضمنة الأنشطة والإشراف والجهات المشاركة كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية ،وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية من خلال عمل برامج توعوية تنفذها الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ،والرائدات الريفيات.