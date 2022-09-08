تنظيم عروض ثقافية وغنائية بقصر ثقافة القنايات احتفالا بالعيد القومى للشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية والمشاركة في رفع المستوي الثقافي وتهذيب الفكر لدي الجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقي والآداب والفنون وكذلك تنظيم الإحتفالات القومية لتدعيم الروح الوطنية وترسيخ الهوية المصرية وغرس قيم الولاء لدى أبناء المحافظة.

ومن جانبه أشار الأستاذ أحمد سامى خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى أنه تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والأستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قام فرع ثقافة القنايات بتنظيم يوم ثقافي فنى احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية، أن الاحتفالية بدأت بعزف السلام الوطنى ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ثم محاضرة بعنوان (حب الأوطان من الإيمان) ألقاها الدكتور خالد مصطفى محمد تحدث فيها عن حب الوطن كما توجه بكلمة شكر إلى الطلبة المتفوقين فى الشهادة الإعدادية وضرب مثلا فى الوحدة الوطنية وتوجه برسالة تقدير واحترام لجيش مصر العظيم الباسل وتضمنت الأمسية إلقاء أبيات شعرية للشاعرين بهاء الدين محمد سليم وهيثم السيد القليوبى، بالإضافة لعرض تخت شرقي لأعضاء فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد حيث نالت هذه العروض استحسان الجمهور.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن الاحتفالية تضمنت تكريم بعض الشخصيات العامة وتكريم أوائل طلبة الشهادة الإعدادية على مستوى إدارة القنايات التعليمية بحضور أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا والمهندس ماجى وديع رئيس مجلس مدينة القنايات ومحمد محمد إبراهيم مدير بيت ثقافة القنايات ونجلاء الفحام مدير عام الإدارة التعليمية بالقنايات وعصام حجاب نقيب المعلمين وسعيد سعيد بلاطة مدير مركز الشباب والرياضة بالقنايات.



جانب من فعاليات قصر الثقافة



التكريم