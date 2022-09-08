تموين الأقصر تضبط كميات سكر وزيت مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والسلع التموينية المدعمة من الدولة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم ضبط 450 كيلو سكر و260 زجاجة زيت مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، عن إطلاق حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومحلات صرف المقررات التموينية ومشروع جمعيتى، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتم ضبط صاحب مشروع جمعيتى بناحية شرق السكه الأقصر، لحيازته وتجميعه عدد 450 كيلو سكر تموبن، و260 زجاجة زيت تموين سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18381 جنح ضد "ص وح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أكد تامر صلاح مدير مديرية تموين الأقصر، على توافر جميع السلع التموينية فى المنافذ، وتم صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين للاسر الأولى بالرعاية، ويتم صرف السلع وأصناف المنتجات الغذائية، على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، موضحًا أن الدعم المقرر للأقصر 909 ألف بطاقة تموينية و50 % من بطاقات الأقصر وصل لهم رسائل بزيادة الدعم بمبلغ اجمالى 15 مليون جنيه، حيث توجد تعليمات مشددة من وزير التموين أن يكون لدينا مخزون كاف من كافة السلع التموينية ولا يوجد شكاوى مطلقا من قلة السلع التموينية.



ضبط 450 كيلو سكر و260 زجاجة زيت مدعمة بالأقصر