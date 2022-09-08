تغير لون مياه قناة هود فى واشنطن الأمريكية إلى الأخضر اللامع.. اعرف السبب

كتبت ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرات، صور تظهر تغير لون المياه فى قناة هود، فى واشنطن، إذ حولت زهرة العوالق السنوية أجزاء من قناة هود، وهو ممر مائى كبير يقع غرب سياتل يحيط بالحافة الغربية لشبه جزيرة كيتساب فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى لون أخضر لامع، يمكن رؤيته من الفضاء.

تعد الكائنات المجهرية الشبيهة بالنباتات، والمعروفة رسميًا باسم coccolithophores، مشاهد شائعة فى أواخر الصيف حول القناة، وفقًا لوكالة ناسا، كما يمكنهم جعل أحلك المياه الخضراء أو الزرقاء الداكنة تتحول إلى لون أزرق مخضر أو ​​مائى، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



لون المياه

كتب مايكل كارلويتش من موقع مرصد الأرض التابع لناسا: "هذا نتيجة لألواح كربونات الكالسيوم الطباشيرية (coccoliths) التى تعكس الضوء".

وقال كارلويتش، أن الكائنات الحية تطفو بالقرب من السطح وتحول ضوء الشمس وثانى أكسيد الكربون إلى أكسجين وسكريات، لتصبح فى النهاية طعامًا للعوالق الأخرى والحياة البحرية، كما أنه يلعب دورًا فى إزالة ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى وإغراقه فى قاع المياه الأزهار غير سامة ولا تشكل أى خطر على الحياة البحرية أو الإنسان.

وفى سياق آخر أصيب سكان مدينة بشمال الصين بالرعب لرؤية المياه تتدفق من الصنابير باللون الوردى فى مدينة شوزو بمقاطعة شانشى، حيث وثق العديد من السكان الحدث من خلال تسجيل مقاطع فيديو للمياه التى تملأ أحواضهم، فيما تحقق السلطات المحلية فى الأمر بعد انتشار اللقطات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن السلطات الصينية المحلية تجرى تحقيقات حول أسباب تحول المياه إلى اللون الوردى، وصرح مسئول من إدارة مدينة شوزو، بأن نتائج التحقيق لم تظهر بعد، وأنه سيكون لديهم تفاصيل فى الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت الصحيفة البريطانية أنه وقع حادث مماثل لسكان بلدة كندية فى عام 2017، حيث شعرت بلدة أونواى بمقاطعة ألبرتا الكندية التى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 1000 شخص، بالحيرة لرؤية المياه ذات اللون الوردى تتدفق من أحواضهم، لكن المسئولين أصروا على أن الماء الوردى، أحد الآثار الجانبية لمادة كيميائية شائعة لمعالجة المياه وآمنة للشرب.