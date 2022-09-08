اليوم السابع
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تعيين أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:36 م
تعيين أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين السيد/ أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، خلفاً للأستاذ/ حسن عبدالله والذى انتقل ليشغل منصب محافظ البنك المركزى.

وقد قام المجلس بتهنئة الأستاذ حسن عبد الله، على التكليف بمهمته الوطنية الجديدة، وتقدم له بالشكر على الفترة التى قضاها رئيساً للمجلس، وأشاد بالمجهودات التى تمت من خطوات بناء وتحديث للبنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركات.

كما تمنى المجلس كل السداد والتوفيق للأستاذ أشرف سالمان فى مهمته الجديدة رئيساً لمجلس إدارة المجموعة.

جدير بالذكر أن السيد/ أشرف سالمان، الذى شغل منصب وزير الاستثمار بين عامى 2014 و2016، قد كان عضواً بمجلس إدارة الشركة المتحدة منذ منتصف 2021 حتى اختياره رئيساً للمجلس.


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اليوم السابع بلس



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