تعمل إيه لو فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات مع وجود استهلاك

كتبت رحمة رمضان

هناك عدة أسباب وراء صدور فاتورة استهلاك الكهرباء بقيمة 9 جنيهات فقط رغم وجود استهلاك لدى المشترك، أبرزها عدم تمكن القارئ من تسجيل قراءة العداد بسبب عدم تواجد المشترك، أو خطأ بشركة توزيع الكهرباء أثناء إصدار الفواتير، "اليوم السابع" يرصد لقرائه الخطوات التى يجب اتباعها عند إصدار فاتورة بقيمة 9 جنيهات رغم وجود استهلاك :

1- حال صدور فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات ولديك استهلاك امتنع عن السداد.

2- اطلب الكعب من محصل شركة الكهرباء وامتنع عن السداد.

3- قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة فى خانة "حالية" بالفاتورة.

4- صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.

5- توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

6- حال وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيهات الموجود بصورة العداد التى تم التقاطها وتحمل العلامة المائية لشركة شعاع اطلب تغيير الفاتورة.

7- حال ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

8- الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة.