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تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:23 م
تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين

طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها

طرح الكبدة البلدى بسعر الكيلو 145

طرح اللحوم السودانى الطازجة بـ 115 جنيه

طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها،

طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

 


التموين

اسعار اللحوم بالتموين

اسعار اللحوم

منتجات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

اليوم السابع بلس



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