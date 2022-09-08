تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.
اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين
طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها
طرح الكبدة البلدى بسعر الكيلو 145
طرح اللحوم السودانى الطازجة بـ 115 جنيه
طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها،
طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .
أسعار اللحوم
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