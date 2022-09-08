تشييع جثمان ثاني ضحايا حريق محرم بك بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شيع أهالي محرم بك وسط الإسكندرية، منذ قليل، جنازة ثاني ضحايا حريق محرم بك، الذي لقى مصرعه اليوم نتيجة إصابته بأزمة قلبية، يدعى محمد أحمد، 47 سنة، والذي كان إحدى المصابين داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية، وهي التي قد نقل على إثرها أمس نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وشهدت الجنازة حزنا كبيرا من أهالي المنطقة، وذلك بمدفنه في مقابر المنارة وسط الإسكندرية، وسط حشد كبير من سكان المنطقة ومحبيه.

وبحسب شهود العيان، فإن الرجل الأربعيني قد نقل إلى المستشفى نتيجة أزمة قلبية، لخوفه على أسرته بسبب اندلاع الحريق، إلا أنه قد أتى لهم خبر وفاته اليوم ويجرى إنهاء الأوراق لدفنه.

وتلقت مديرية الصحة بالإسكندرية إخطارا من مستشفى جمال حمادة، بوفاة محمد السيد محمد على صادق، 47 سنة، إثر دخوله المستشفى ضمن مصابي حادث حريق محرم بك أمس ، حيث اصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته.