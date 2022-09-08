تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 88.66 دولار و82.69 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجلت 88.66 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.69 دولار للبرميل.

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين "مجموعة أوبك +" في اجتماعهم الشهرى الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز الأربعاء بالعمل على تخفيض أسعار واردات الطاقة في ظل استمرار التوترات مع روسيا.

وأكد شولتز خلال خطاب الموازنة على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة وأن يتمكن المواطنون من دفعها متعهدا بالعمل على ذلك، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وصرح المستشار الألماني بأن ألمانيا غالبا ستتخطى الشتاء المقبل رغم كل التوترات بفضل توفير احتياطي الغاز الطبيعي والشراء من مصادر أخرى.

وكان شولتز أكد الأسبوع الماضي أن البلاد استعدت للشتاء المقبل بشكل أفضل من المتوقع قبل شهور فيما يخص توفير الغاز، مضيفا أن بلاده يمكنها التعامل بشكل جيد مع التهديدات القادة من روسيا، وأعلنت ألمانيا امتلاء خزانات احتياطي الغاز بأكثر من 85 بالمئة من سعتها.