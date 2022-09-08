تداول 3107 حاويات مكافئة فى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث تم تداول236896 طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفه الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 3107 حاويات مكافئة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركه الملاحيه بنطاق مينائي الإسكندرية الدخيلة، حيث تم دخوله وخروج عدد 49 سفينة الى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 25 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.