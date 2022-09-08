اليوم السابع
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تاجر تسبب في مصرع طالب بالبدرشين: المفاجأة أفقدتنى التحكم فى السيارة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:00 ص
تاجر تسبب في مصرع طالب بالبدرشين: المفاجأة أفقدتنى التحكم فى السيارة مصرع عامل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف قائد سيارة اصطدم بطالب مما أسفر عن مصرعه في البدرشين، عقب القبض عليه، أنه خلال قيادته سيارته الملاكي بالطريق الزراعي، قبل الطريق الأوسطي  فوجئ بتخطي الطالب الطريق، ولم يتمكن من تفاديه، واصطدم به.
 
وأكد قائد السيارة للذي يعمل تاجر مصوغات ذهبية، أنه لم يقصد الاصطدام به، وأن المفاجأة في عبور الطالب للطريق أفقدته القدرة على سرعة التحكم بالسيارة.
 
وبسؤال والد الضحية،  لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة ابنه جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة لفحص تراخيصها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
لقى طالب يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه عقب اصصطدام سيارة به في البدرشين بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة. 
  
وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من الطريق الأوسطى، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات والمعاينة، اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب بالضحية أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

مصرع طالب حادث تصادم

حادث تصادم بالبدرشين

أمن الجيزة



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