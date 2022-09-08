بوتين يصف فوز تراس برئاسة وزراء بريطانيا بـ"اقتراع بعيد عن الديمقراطية"

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطريقة التي تم بها انتخاب رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس قائلا انها كانت بعيدة عن الديمقراطية، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

ألمح بوتين خلال حديث له امس الأربعاء إلى حقيقة أنه تم اختيار تراس في اقتراع على القيادة من قبل أعضاء حزبها المحافظ فقط ، وليس من قبل بريطانيا بأكملها.

ووفقا للتقرير حصلت تراس على أكثر من 81000 صوت بينما حصل منافسها ريشي سوناك على 60 ألف صوت، الا انه كان هناك دعوات في بعض الدوائر للدعوة إلى انتخابات عامة.

قال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: "شعب بريطانيا العظمى لا يشارك ، في هذه الحالة ، في تغيير الحكومة النخب الحاكمة هناك ترتيباتها".

وسئل بوتين أيضا عن العلاقات مع بريطانيا، فقال: "نحن نعلم موقف المحافظين من هذه الأسئلة، بما في ذلك العلاقات مع روسيا. إن عملهم هو كيفية بناء العلاقات مع الاتحاد الروسي وعملنا هو الدفاع عن مصالحنا الخاصة وسنفعل ذلك باستمرار ، ولا يدع أحد يشك في ذلك."

في دورها السابق كوزيرة للخارجية ، اشتبكت تروس مع روسيا قبل حرب أوكرانيا خلال زيار لموسكو فبراير الماضي حينما عقدت اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي وصف محادثتهما بأنها حوار بين الصم والبكم ، واشتكى من أن الحقائق "ارتدت" عليها.

كما سخرت منها وزارة الخارجية الروسية علانية بسبب الزلات الجغرافية ، بما في ذلك في إحدى المناسبات عندما اختلطت بين البحر الأسود وبحر البلطيق.

وقالت الاندبندت انه من المحتمل أن تتجاهل رئيسة الوزراء الجديدة انتقادات بوتين للديمقراطية البريطانية.