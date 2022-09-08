وأوضح أوشاكوف -فى تصريحات صحفية- أن "جدول السياسة الخارجية للرئيس بوتين سيكون مزدحما للغاية، ومن المتوقع أن يزور كذلك نور سلطان حيث يعقد مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا وأيضا ستُعقد قمة رابطة الدول المستقلة فى منتصف أكتوبر"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أوشاكوف أن هناك خططا أيضا لعقد اجتماع قمة بين روسيا وآسيا الوسطى خلال إقامة بوتين فى كازاخستان.

يُشار إلى أن مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا يجمع بين 27 دولة تحتل حوالي 90% من أراضي آسيا التي يسكنها حوالي نصف سكان العالم.