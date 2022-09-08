وقالت المتحدثة باسم الوزارة شو جيويه تينج، في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال متعلق بالأمر، نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إنه لطالما اعتقدت الصين أن تدابير الفصل 301 الأمريكية لا تعود بالنفع على الولايات المتحدة أو الصين أو العالم.

يذكر أن تدابير الفصل 301 الأمريكية هي جزء من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وتمنح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مجموعة من الصلاحيات لإجراء تحقيقات وتبني تدابير لفرض الحقوق الأمريكية التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية والرد على أية ممارسات تجارية أجنبية.