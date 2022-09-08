بعد ظهور أول حالة جدرى القرود بمصر.. كيف يتم التعامل مع المخالطين؟

كتبت فاطمة ياسر

بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان إيجابية مواطن مصرى للإصابة بفيروس جدرى القرود ، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزله فى أحد المستشفيات المخصصة للعزل، يرصد "اليوم السابع" أفضل وأهم النصائح التى يجب اتباعها عند التعامل مع الشخص المصاب، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc.

ويعد جدرى القرود مرضا نادرا ينتشر أو تزداد فرص الإصابة به من خلال الاتصال الوثيق بالمصاب، لذا فأفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بجدرى القرود، وأيضا عند التعرض أو التعامل مع شخص مصاب بهذا الفيروس هى التالى:

- غسل يديك بشكل متكرر.

- ارتداء قناع للوجه فى الأماكن المزدحمة.

- تناول الأطعمة التى تساهم فى رفع كفاءة الجهاز المناعى.

جدير بالذكر أن الأعراض المبكرة لجدرى القرود تشبه الأنفلونزا وتشمل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، وبعد بضعة أيام يبدأ الطفح الجلدى فى الظهور.