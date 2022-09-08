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بايدن: قلوبنا مع الملكة إليزابيث الثانية لتخطى أزمتها الصحية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:31 م
بايدن: قلوبنا مع الملكة إليزابيث الثانية لتخطى أزمتها الصحية جو بايدن
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية إن قلوبنا مع ملكة بريطانيا فى تخطى أزمتها الصحية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

 

وتجمعت حشود كبيرة خارج قلعة بالمورال، لإظهار الدعم للملكة اليزابيث، بعد إعلان قصر باكنجهام، أن الأطباء قرروا إبقائها تحت الإشراف الطبى.
 
وتجمعت الحشود خارج القلعة الملكية في أبردينشاير، بينما وصل أبناء الملكة اليزابيث وأحفادها ليكونوا معها بعد أن قال الأطباء إنهم قلقون على صحتها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
 
ووضعت الشرطة حواجز لأفراد الجمهور للوقوف وراءهم وهم يظهرون دعمهم للملكة، وتم إبعاد الحشود عن بوابات القلعة مع وصول أفراد العائلة المالكة إلى بالمورال لرؤية الملكة اليزابيث.

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