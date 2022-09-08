اليوم السابع
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انقطاع المياه بجزيرة العوامية والبياضية بالأقصر نتيجة عطل مفاجئ

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:25 م
انقطاع المياه بجزيرة العوامية والبياضية بالأقصر نتيجة عطل مفاجئ محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن حدوث عطل طارئ بخط مياه 8 بوصة، ما أدى إلى انقطاع المياه بجزيرة العوامية ومركز البياضية بالأقصر، وجارٍ العمل والإصلاح.

وفى نفس السياق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تقرر انقطاع المياه في مناطق "القرنة الجديدة - القباوي - الرواجح – السيول"، وذلك يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وذلك وفق بيان هندسة كهرباء القرنة لإجراء أعمال الصيانة في كهرباء المحولات بالقرنة، مما يؤدى إلى توقف محطات الرفع بالقرنة الجديدة في ذلك التوقيت.

وأهابت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، بكل المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 من هاتف والأرقام التالية:- (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها أو فى أى  حالات الطوارئ.


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