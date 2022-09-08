انطلاق المعسكر التدريبى الأول لبرلمان شباب كفر الشيخ ببلطيم لإعداد الكوادر النيابية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المعسكر التدريبى الأول لإعداد كوادر برلمان الشباب، بمدينة بلطيم المنعقد حتى العاشر من الشهر الجارى، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، تبدأ فعالياته بمقدمة عن الأدوات الرقابية وتحضير المسابقة الثقافية، ورش تدريبية لإعدادهم لخوض نماذج محاكاة "مجلس النواب"، التثقيف السياسي، والتغيرات المناخية وتنفيذ مبادرات مجتمعية على أرض الواقع بالمدينة، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج التدريبى لإعداد الكوادر البرلمانية بمشاركة 63 شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، ويتضمن ورش تدريبية حول المهارات القيادية، التنشئة السياسية بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والمسابقات الثقافية، وفى نهاية التدريب سيقدم الشباب توصيات عن تغير المناخ ويختتم بلقاء شخصية عامة، مشيراً إلى إلقاء مسؤولية تنظيم أيام التدريب على الكوادر الشبابية بالمعسكر لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية.

يقام المعسكر التدريبى الأول لإعداد كوادر برلمان الشباب ببلطيم بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب وإعداد وتنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية وفريق عمل الإدارة وتنظيم أعضاء برلمان الشباب.



المشاركات في الفعالية



انطلاق المعسكر التدريبي الأول لبرلمان شباب كفر الشيخ ببلطيم لإعداد الكوادر النيابية



انطلاق المعسكر التدريبي