اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:06 م
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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 100 دولار للبرميل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:00 م
انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 100 دولار للبرميل النفط
كتبت -مروة الغول

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انخفض سعر برميل النفط الكويتي2.95دولار ليبلغ 100 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 102.95دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية . 
 
 وفى الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.83 دولار لتبلغ 88 دولارا للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.94دولار ليبلغ 81.94دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية . 
 
 
وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين "مجموعة أوبك +" في اجتماعهم الشهرى الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

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