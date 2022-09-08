انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 100 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

انخفض سعر برميل النفط الكويتي2.95دولار ليبلغ 100 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 102.95دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفى الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.83 دولار لتبلغ 88 دولارا للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.94دولار ليبلغ 81.94دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين "مجموعة أوبك +" في اجتماعهم الشهرى الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.