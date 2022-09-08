اليوم العالمى للعلاج الطبيعى.. النقابة: مصر رائدة على مستوى الشرق الأوسط

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن العالم يحتفل اليوم، باليوم العالمى للعلاج الطبيعى، والذى يوافق 8 سمبتمبر من كل عام، وقدمت النقابة أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية "ممارسى، أخصائين، استشاريين"، العلاج الطبيعى على الجهد المبذول والملوحظ منهم فى قطاع الرعاية الصحية والموقف الوطنى لكل دكتور علاج طبيعى فى مواجهة جائحة كورونا والعمل فى مشتشفيات العزل وحملات التطعيم والفرز والمبادرات الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وشكرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى جميع هيئات الدولة لاهتماهم بقطاع العلاج الطبيعى وبتطويره خلال الآونه الأخيرة مما جعلنا فى ريادة مجال العلاج الطبيعى على مستوى الشرق الأوسط.

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى مدى أهمية العلاج الطبيعى لجميع المواطنين والمرضى حيث أنه قد يساعد فى تقليل أو إبطاء التأثيرات المسببة لإعاقات نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الصحية المزمنة كأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية والسرطان والسكر، مضيفه: قد يحتاج كل شخص إلى العلاج الطبيعى فى مرحلة ما من حياته عقب تعرضه لإصابة أو خضوعة لعملية جراحية أو إصابته بمرض.

واستطردت: العلاج الطبيعى يساعد فى تعافى بعض أعضاء الجسم بعد إصابتها مثل كسور المفاصل وذلك من خلال الأنشطة البدينة واستخدام وشائل العلاج الطبيعى المختلفة التى قد تسرع عملية العلاج، كما أن العلاج الطبيعى يساعد فى منع المضاعفات المرتبطة بأوضاع صحية كثيرة مثل : إصابات الحبل الشوكى، السكتة الدماغية، الكسور والجلطات.