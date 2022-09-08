اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:32 م
أكرم القصاص
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الوقائع المصرية تنشر قرار الصندوق السيادى بتأسيس صندوق إعادة هيكلة الأصول

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:25 م
الوقائع المصرية تنشر قرار الصندوق السيادى بتأسيس صندوق إعادة هيكلة الأصول أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادى
كتبت أسماء أمين

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نشرت الوقائع المصرية  قرار مجلس ادارة صندوق مصر السيادى الخاص بتأسيس صندوق فرعى مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادى ،باسم "صندوق مصر القرعى لادارة واعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة.
 
وقرر محلس اداره الصندوق ان تصل مدة الصندوق 99 عامًا تبدأ من اليوم الثانى بتاريخ نشر قرار التاسيس بالوقائع المصرية ،ويجوز مدها بقرار من مجلس ادارة الصندوق ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإداري.
 
وقرر مجلس ادارة الصندوق السيادي ان الهدف من الصندوق الفرعى هو العمل على اعادة هيكلة الأصول ومساهمات الدولة لتعظيم العائد.
 
منها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وإعادة هيكلتها وطرحها بالبورصة المصرية او البورصات الأجنبية.
 
كما قرر مجلس ادارة الصندوق السيادي ان يكون راس  المال الصندوق المرخص به 10 مليارات جنيه والمصدر 50 مليون ورأس المال المدفوع 125 مليون جنيه 
 
وفيما يلي نص القرار:
 
 

الصندوق السيادي

البورصة

الصندوق الفرعى للاصول

اصول الدولة



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