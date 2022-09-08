وأضاف وزير الداخلية - في تصريح صحفي، اليوم /الخميس/ - أنه يمكن حاليا الحصول على بطاقة التصويت الرقمية للانتخابات الرئاسية لعام 2022 حيث تم تلقى 12 ألفا و316 طلب اقتراع رقمي.



وأشار إلى أن التطبيق الرقمي السريع وغير المُعقد للاقتراع يسمح للناخبين بأكبر قدر ممكن من المرونة عند الإدلاء بأصواتهم.. قائلا إن كل من يُصوت يُساهم مُساهمة مُهمة في ترسيخ ديمقراطية قوية وفاعلة فى البلاد لذلك أطلب من الجميع الاستفادة من هذا الحق الأساسي سواء عن طريق الاقتراع الغيابي الالكتروني أو بالتصويت شخصيًا في مركز الاقتراع.



يُشار إلى أن الانتخابات الرئاسية فى النمسا تشهد منافسة بين سبعة مرشحين يتصدرهم الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين والذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات وتصب جميع استطلاعات الرأي فى صالح فوزه فى الانتخابات باكتساح.