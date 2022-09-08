اليوم السابع
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"النقل" توافق على صرف 750 جنيها منحة مدارس للعاملين بهيئة السكك الحديد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:34 م
"النقل" توافق على صرف 750 جنيها منحة مدارس للعاملين بهيئة السكك الحديد وزارة النقل
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، موافقة وزارة النقل، على صرف مكافأة تشجيعية بميلغ 750 جنيها، للعاملين بهئية السكة الحديد، والعاملين المؤقتين بالهيئة بنظام الـ55 يوما، بمناسبة اقتراب العام الدراسى، على أن يتم الصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة خصما من اعتمادات الحوافز والمكافأت للعام المالى 2022/2023، والذى يسمح بالصرف بتكلفة تقدر بمبلغ 31.1 مليون جنيه تقريبا للعاملين بالهيئة والمؤقتين.

وأشارت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إلى أن قرار وزارة النقل أكد أن الصرف لجميع العاملين بالهيئة والمؤقتين، عدا من توقع عليه جزاء خلال العام الحالى أيا كان الجزاء.


السكة الحديد

نقابة السكة الحديد

منحة المدارس

منحة السكة الحديد



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