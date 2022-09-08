"النقل" توافق على صرف 750 جنيها منحة مدارس للعاملين بهيئة السكك الحديد

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، موافقة وزارة النقل، على صرف مكافأة تشجيعية بميلغ 750 جنيها، للعاملين بهئية السكة الحديد، والعاملين المؤقتين بالهيئة بنظام الـ55 يوما، بمناسبة اقتراب العام الدراسى، على أن يتم الصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة خصما من اعتمادات الحوافز والمكافأت للعام المالى 2022/2023، والذى يسمح بالصرف بتكلفة تقدر بمبلغ 31.1 مليون جنيه تقريبا للعاملين بالهيئة والمؤقتين.

وأشارت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إلى أن قرار وزارة النقل أكد أن الصرف لجميع العاملين بالهيئة والمؤقتين، عدا من توقع عليه جزاء خلال العام الحالى أيا كان الجزاء.