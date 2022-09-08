اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:16 م
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية مزلقان - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت وزارة النقل، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و المزلقانات. 
 
وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.
 
وأكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهى المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.
 
 

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