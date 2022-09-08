ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد قوله: "هذا سلاح طلبته أوكرانيا، وسيثبت فائدته في قتالهم ضد القوات الروسيية. إن الصواريخ سهلة الإطلاق ويمكن استخدامها ضد الأهداف البرية والبحرية".

وقامت القوات المسلحة النرويجية بفحص حالة الصواريخ قبل إرسالها وتم تدريب الجيش الأوكراني على استخدام الصواريخ.

وأضاف أريلد أنه "في الوقت الحالي، نقوم نحن وحلفاؤنا بنقل الأنظمة والمعدات العسكرية من مخزوناتنا الخاصة. وفي المستقبل، سنحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع مجمع الصناعات الدفاعية لضمان الإمدادات الضرورية من المعدات العسكرية لأوكرانيا. وهذا سيضمن أيضًا أن أوكرانيا تتلقى معدات أكثر حداثة وكفاءة".