الملك تشارلز: وفاة والدتى الحبيبة الملكة إليزابيث أكبر لحظة حزن بالنسبة لى

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى العاصمة لندن غدا.

فيما قدم البيت الأبيض التعازي في وفاة الملكة إليزابيث مضيفا: "أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة" بعد وفاة إليزابيث الثانية.

وأعلن قصر باكينجهام في بيان صحفى وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد مشكلات صحية.

وجاء رحيل ملكة بريطانيا، بعد ساعات من إعلان أطبائها عن "قلقهم" من وضعها الصحي، فيما كانت عائلتها قد توجهت على وجه السرعة إلى مقر إقامتها في قصر بالمورال في اسكتلندا للبقاء إلى جانبها.

وعانت الملكة إليزابيث الثانية مشكلات صحية عدة منذ أكتوبر 2021، ألغت على إثرها سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها.