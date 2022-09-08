اليوم السابع
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المستشار الألمانى يستقبل رئيس المجلس الأوروبى غدا فى برلين

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:41 م
المستشار الألمانى يستقبل رئيس المجلس الأوروبى غدا فى برلين اولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم غد الجمعة في مباحثات مشتركة بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين. 
 
وذكر بيان الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، أن المباحثات تشمل التحديات والسياسة الأوربية، في ظل تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي، إذ يدرس الاتحاد تحديد سقف لأسعار المحروقات الروسية، فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه "حماقة" وهدد بوقف شحنات الغاز.
 
جدير بالذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت أمس الأربعاء بأنه على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد سقف أسعار واردات الغاز الروسي، في إطار تدابير لتخفيف فاتورة الطاقة عن الأوروبيين، وأكد المستشار أولاف شولتس الذي تعتمد بلاده كثيراً على الغاز الروسي، أن ألمانيا ستجتاز الشتاء رغم مخاطر نقص الإمدادات.
 
يشار إلى أن أوروبا تواجه تحديات كبيرة أهمها: الطاقه والغذاء؛ فضلا عن انخفاض قيمة اليورو إلى أدنى مستوياتها خلال 20 عامًا، مما يهدد بإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الأوروبي.

المستشار الألماني

المجلس الأوروبي

الاقتصاد الأوروبي

الغاز



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