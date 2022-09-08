المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم جواز الدعوى فى اتهام راشفورد لطالب الشرقية

حكمت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 11 لسنة 2021 اقتصادية ابو حماد وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، و75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في القضية التى رفعها محامي اللاعب راشفورد من 30 يناير عام 2021 ضد محمد عصام طالب بالفرقة الخامسة كلية العلاج الطبيعى، مقيم أبو حماد محافظة الشرقية، يتهمه بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتطوع السيد سلامة المحامى ابن الشرقية للدفاع عن الطالب، وبعد تداول القضية لعدة جلسات فى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى .



