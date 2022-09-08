اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
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المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ Credit Agricole S.A على حصة مباشرة بلغت 4.80% فى بنك كريدى أجريكول مصر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:18 ص
المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ Credit Agricole S.A على حصة مباشرة بلغت 4.80% فى بنك كريدى أجريكول مصر المجموعة المالية هيرميس

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد أنهى خدماته الاستشارية في صفقة استحواذ Credit Agricole S.A على حصة مباشرة بلغت 4.80% في بنك كريدي أجريكول مصر، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح الأوحد في الصفقة. كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني لصالح Credit Agricole S.A أثناء تنفيذ صفقة الاستحواذ المذكورة.

 

المالية هيرميس

المجموعة المالية هيرميس

صفقة استحواذ

Credit Agricole SA

بنك كريدى أجريكول مصر





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