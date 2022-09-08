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اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تعقد مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:45 م
اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تعقد مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر أعضاء اللجنة
كتب محمود طه حسين

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، اليوم، الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق 16 يونيو 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها السبت الموافق 18 يونيو 2022 بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعتي المنصورة وأسيوط، ثم واصلت أعمالها الخميس الموافق 23 يونيو 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا، ثم واصلت أعمالها الخميس الموافق 2 يوليو 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات، ثم واصلت أعمالها الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنوفية.

التعليم العالى

اللجنة المكلفة بترشيح رؤساء الجامعات

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