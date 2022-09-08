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الكنيسة تنعى رحيل الملكة إليزابيث الثانية: تركت رصيدا من العمل الإنسانى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:42 م
الكنيسة تنعى رحيل الملكة إليزابيث الثانية: تركت رصيدا من العمل الإنسانى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
كتب: محمد الأحمدى

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تنعي الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد أنجلست على العرش ملكةً لبريطانيا العظمي لأكثر من سبعين عامًا،  تاركةً وراءها رصيدًا كبيرًا من العمل الإنساني السامي، والدعم القوي لحقوق الإنسان،والحريات الدينية.
 
وذكرت الكنيسة فى بيان لها أنه بوجه خاص علاقاتها الطيبة بكنيستنا القبطية ومساندتها الدائمة لوجودها في بريطانيا لخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك،وتجلت هذه المساندة بمنح الأسقف القبطي نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE).
 
واختتمت الكنيسة بيانها: نطلب عزاءًا سمائيًا لأسرتها وجميع أفراد العائلة المالكة، وللشعب البريطاني وكافة الشعوب التابعة للملكة الراحلة.
 
 
 
الكنيسة
 

 


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وفاة الملكة اليزابيث



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