الكشف على 562 حالة وندوات توعوية بقافلة جنوب الوادى الشاملة لنجع السباعى بقوص

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة لنجع السباعى بمركز قوص وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وندوات توعوية قام بها متخصصون من كلية التربية النوعية والتمريض.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة الطبية قام بها أطباء متخصصين ومتميزين في مختلف التخصصات من كلية الطب البشرى بالجامعة كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة

وتابع رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 562 حالة، وأن الحالات جاءت كالتالي 45 باطنة، 103 رمد وعدد، 35 نساء وتوليد، 35 أنف وأذن وحنجرة، 116 جلدية، 5 نفسية وعصبية، 70 أطفال، 150عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الادمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الادمان على صحة الفرد وتأثيره على الاسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة عن امراض الضغط والسكر واهمية الفحص الذاتى للثدى والتغذية السليمة للكبار والأطفال.